Комнаты в коммуналках подорожали в Челябинске на 4,2%

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23 мая 2021, 12:09 Анна Семенова

На фоне общего спроса подорожали и коммунальные квартиры. Фото Людмилы Ковалевой, Южноуральская панорама

Но при этом квадратные метры в нашем городе выросли в цене меньше, чем в среднем по стране

Спроса на коммуналки в стране не наблюдалось давно. Но в последнее время на волне того, что россияне стараются вложить свои сбережения именно в квадратные метры, стоимость комнат тоже поползла вверх.

Сейчас, по сообщению портала «Мир квартир», в основном спрос на комнаты стимулирует туристический рынок. Это значит, что популярны стали комнаты в городах курортных. Люди покупают их, чтобы в дальнейшем сдавать квартирантам.

Средний рост стоимости коммуналок в стране составил 5%. В Челябинске комната сейчас стоит в среднем 544 601 рубль, с начала года прирост цены – 4,2%. А вот в Магнитогорске комнаты за первые полгода 2021-го стали дороже на 12,2%. Здесь, чтобы купить комнату, нужно иметь в среднем 589 411 рубль. Такой скачок можно объяснить близостью Магнитки к популярным горнолыжным курортам.

Самая высокая стоимость комнат сейчас зафиксирована в Сургуте - 1 275 006 рублей. Самый большой прирост к цене за коммуналку показали Сочи и Севастополь – сразу плюс 15,7%, Череповец – плюс 15,1%.

Таким образом, в Челябинской области квартиры подорожали, но меньше, чем в среднем по стране.

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