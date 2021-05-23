В Челябинской области выпускники купили цветы дешевле, чем в других регионах

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23 мая 2021, 07:45 Анна Семенова

Цветы челябинским ребятам достались дешевле, чем в других регионах. Фото Дмитрия Куткина, Вечерний Челябинск

В целом букет к последнему звонку в этом году подешевел на 3%

По стране прокатилась волна последних звонков. Нарядные выпускники выстроились в очереди за букетами для учителей. Исследовательская компания «Эвотор» решила подсчитать, в какую сумму обошлись цветы к празднику в этом году.

Оказалось, что в целом по стране букет к последнему звонку стал дешевле, чем в прошлом году на 3%. Средняя его стоимость составила 987 рублей.

Челябинская область оказалась в лидерах среди регионов с низкими ценами. Южноуральцам букет для учителя обошелся в среднем в 798 рублей.

У наших соседей свердловчан эта сумма составила 835 рублей, а тюменцы выложили за цветы в среднем 978 рублей.

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