Жителям Челябинской области стали выдавать меньше кредиток

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22 мая 2021, 08:12 Анна Семенова

Банки внимательно присматриваются к каждому клиенту. Фото Людмилы Ковалевой, Южноуральская панорама

При этом наш регион все равно входит в топ-10 по стране по количеству полученных карт

О снижении выдачи новых кредиток сообщает сайт «Полит 74» со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй.

В апреле 2021 южноуральцы получили на 5,5% меньше новых карт, чем в марте. При этом количество выданных кредиток составило 28 775, и наш регион находится на девятой строчке по стране в данном банковском сегменте. Среди соседей по УрФО нас обогнал только Екатеринбург, разместившись на шестой строчке рейтинга, однако и сокращение выданных карт здесь больше – на 6,8%.

Специалисты комментируют ситуацию так: несмотря на снижение показателей по выданным кредиткам, сейчас идет усиление рынка по сравнению с весной прошлого года. По стране в целом оборот карт вырос на 163,9%. Уменьшение количества счастливых обладателей новых кредиток объясняется тем, что банки очень внимательно оценивают потенциальных клиентов и не всем выносят положительное решение.

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