Южноуральцы смогут получать налоговые вычеты в упрощенном порядке

Аргументы Недели → Экономика 13+

21 мая 2021, 08:20 Татьяна Михайлова Источник: «Гранада Пресс»

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Изменения в законе вступили в силу 21 мая.

С сегодняшнего дня имущественные и инвестиционные вычеты можно получать в упрощенном порядке. Об особенностях новой процедуры рассказали представители Управления Федеральной налоговой службы по Челябинской области в рамках пресс-конференции, состоявшейся в пресс-центре «Гранада Пресс».

Теперь ФНС будет получать все сведения от налоговых агентов и самостоятельно определять граждан, которые имеют право на налоговый вычет. Физическим лицам останется только зайти в личный кабинет, проверить сформированную декларацию по форме 3-НДФЛ, указать реквизиты для возврата и поставить электронную подпись. Также сократился срок возврата: вместо 4 месяцев процедура займет всего 1,5 месяца.

Добавим, что личный кабинет налогоплательщика пользуется популярностью среди южноуральцев. Его пользователями являются свыше 1 миллиона жителей Челябинской области. 55% деклараций по форме 3-НДФЛ за 2020 год были предоставлены в УФНС в электронном виде.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости