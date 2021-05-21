Южноуральцы смогут получать налоговые вычеты в упрощенном порядке

Изменения в законе вступили в силу 21 мая.
С сегодняшнего дня имущественные и инвестиционные вычеты можно получать в упрощенном порядке. Об особенностях новой процедуры рассказали представители Управления Федеральной налоговой службы по Челябинской области в рамках пресс-конференции, состоявшейся в пресс-центре «Гранада Пресс».
Теперь ФНС будет получать все сведения от налоговых агентов и самостоятельно определять граждан, которые имеют право на налоговый вычет. Физическим лицам останется только зайти в личный кабинет, проверить сформированную декларацию по форме 3-НДФЛ, указать реквизиты для возврата и поставить электронную подпись. Также сократился срок возврата: вместо 4 месяцев процедура займет всего 1,5 месяца.
Добавим, что личный кабинет налогоплательщика пользуется популярностью среди южноуральцев. Его пользователями являются свыше 1 миллиона жителей Челябинской области. 55% деклараций по форме 3-НДФЛ за 2020 год были предоставлены в УФНС в электронном виде.
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