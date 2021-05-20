Россия сокращает вложение активов в американские ценные бумаги

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20 мая 2021, 14:35

Центробанк России уменьшил денежные вложения в американские ценные бумаги. Объём сокращения составил почти 1,8 миллиарда долларов. ЦБ уже на протяжении нескольких лет избавляется от американских бумаг.



В 2010 году РФ входила в список крупнейших держателей американских облигаций. После ухудшения отношений в 2014 году Центробанк уменьшил портфель казначейских обязательства в половину. Освободившиеся активы ЦБ перевёл в золото, европейскую и китайскую валюты. Доллары имеют хорошую ликвидность. Их можно реализовать в течение короткого периода времени. Но наличие российских активов в других валютах и ценных бумагах позволяет снизить давление на собственную валюту с внешней стороны.



Москва пытается минимизировать риски заморозки собственных средств на американских площадках в результате санкций. Ситуация на американском финансовом рынке вызывает опасения у инвесторов по всему миру.





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