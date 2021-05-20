В Челябинске спрос на персональных гидов вырос на 104%

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20 мая 2021, 07:53 Анна Семенова

Экскурсии по Челябинску становятся популярнее. Фото Дмитрия Куткина, Вечерний Челябинск

Бум на экскурсоводов наблюдается по всей стране

Сервис «Авито.Услуги» сообщает, что с начала туристического сезона спрос на экскурсии в России вырос по сравнению с прошлым годом в пять раз. Услуги персональных гидов стали популярнее на 96%.

Внутренний туризм переживает расцвет в связи с закрытием границ из-за пандемии. Особенно это ощущается в крупных некурортных городах. В Москве и Питере экскурсии выходного дня заказывают не только приезжие, но и местные жители. По статистике на одного гида сейчас приходится пять потенциальных клиентов.

В Рязани и Калининграде спрос на гидов вырос в 11 раз, в Ростове и Краснодаре – в восемь раз.

У наших соседей, свердловчан, запросов на проведение экскурсий стало больше в четыре раза. В майские каникулы заказать тур по известным местам города было невозможно – все забронировали еще в середине апреля.

В Челябинске тоже наблюдается хоть и небольшой, но подъем. Спрос на экскурсии вырос в 1,5 раза. Услуги персональных гидов стали популярнее на 104%.

Не удивительно, что услуги экскурсоводов подорожали . Средняя стоимость экскурсии поднялась в среднем на 14% и составила 800 рублей. Персональный гид попросит сегодня вдвое больше, чем в прошлом году.

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