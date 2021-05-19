Уровень производства в России сократился на 1%

Аргументы Недели → Экономика 13+

19 мая 2021, 16:57

Росстат отчитался о состоянии ВВП в мае: уровень производства в стране сократился на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В США и Китае рост ВВП составил 6 и 18% соответственно. Причём о своих достижениях государства сообщили на месяц раньше, чем российское статистическое ведомство. Отставание российского ведомства от зарубежных объясняется различиями в методике подсчёта.



В Китае анализ состояния экономики проводится максимально оперативно из-за внутренних требований. При этом оценка даётся на основе небольшого объёма информации. В дальнейшем китайские специалисты прибегают к пересмотру квартальных отчётов. По заявлениям российских экспертов, такая оценка больше напоминает не отчёт, а прогноз.



Отставание в сроках подготовки отчётов не влияет на состояние экономики в стране. Поздняя публикация скорее сокращает количество правок, которые требуются в дальнейшем. Более серьёзной проблемой эксперты считают отставание российской экономики от докризисных показателей. Многое объясняется отсутствием стимулирующих мер по сравнению с другими государствами. Помимо этого на экономику негативное воздействие оказал низкий уровень спроса.





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