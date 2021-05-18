В Челябинске обсудят сферу гостеприимства

Аргументы Недели → Экономика

18 мая 2021, 15:02 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено организаторами

Завтра стартует II уральский форум отельеров и рестораторов «Welcome Forum».

Главная цель мероприятия — привлечение внимание к развитию сферы гостеприимства в Челябинской области. Это особенно важно в связи с тем, что данная отрасль серьезно пострадала из-за коронавируса.

19-20 мая в Челябинске выступят московские и уральские спикеры, они представят успешные кейсы управления отелями и ресторанами. При этом, основной акцент «Welcome Forum» будет смещен на регион: в мероприятии примут участие и местные эксперты, в их числе Татьяна Старовойтова, Елена Золина.

«Нам есть с кем и о чем разговаривать внутри нашего сообщества, — подчеркнула директор Первого выставочного объединения Светлана Мещерякова. — Есть куда стремиться в отношении открытости участников рынка по отношению друг к другу. И сообща работать над общей стратегией по повышению привлекательности нашего региона как для местных, так и для внешних гостей».

Отдельное внимание будет уделено разбору новых требований и правил для ресторанов и гостиниц, которые введены для профилактики распространения новой коронавирусной инфекции. О них расскажут представители надзорных органов и органов власти.

В рамках фокус-выставки посетители познакомятся с традиционными и инновационными решениями, также в программе мастер-классы по приготовлению блюд разных кухонь от шеф-поваров.

Посетить форум можно бесплатно, для этого необходимо пройти регистрацию на сайте https://welcomeforum74.ru/?utm_source=argumenti.ru&utm_medium=news&utm_campaign=inside_link. Там же представлена подробная программа.

«Welcome Forum» будет работать 19-20 мая с 9.30 до 18 часов в ТРК «Гагарин Парк» (ул. Труда, 183, вход со стороны «Максимилианса»).

Организатором мероприятия выступает Первое выставочное объединение. В качестве генеральных партнеров выступают «Балтик Мастер» и «Retigo», партнеров – «Libra Hospitality», «Авангард-Профессиональная экипировка» и «ГК «Юниторг».

Информационный партнёр форума – медиахолдинг «Гранада Пресс»

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