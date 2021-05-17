Челябинская область может получить инфраструктурный бюджетный кредит
17 мая 2021, 15:05 Татьяна МихайловаИсточник:
Правительство Челябинской области
Регион рассчитывает на новый инструмент развития.
Губернатор Челябинской области встретился с заместителем министра финансов России Леонидом Горниным. Одной из тем обсуждения стали вопросы межбюджетных отношений, сообщает пресс-служба правительства.
По оценке Минфина РФ, Челябинская область входит в число субъектов с высокой долговой устойчивостью, а значит, может претендовать на получение инфраструктурных бюджетных кредитов. Новая мера поддержки была анонсирована президентом Владимиром Путиным в Послании к Федеральному Собранию. Средства, полученные за счет бюджетных кредитов, можно направить на реализацию крупных проектов, например, достройку Челябинского метрополитена.
Добавим, что другими вопросами, затронутыми на встрече, стала подготовка к расширенному заседанию Госсовета по развитию финансовой устойчивости субъектов.
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