Челябинская область может получить инфраструктурный бюджетный кредит

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17 мая 2021, 15:05 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото — пресс-служба правительства Челябинской области

Регион рассчитывает на новый инструмент развития.

Губернатор Челябинской области встретился с заместителем министра финансов России Леонидом Горниным. Одной из тем обсуждения стали вопросы межбюджетных отношений, сообщает пресс-служба правительства.

По оценке Минфина РФ, Челябинская область входит в число субъектов с высокой долговой устойчивостью, а значит, может претендовать на получение инфраструктурных бюджетных кредитов. Новая мера поддержки была анонсирована президентом Владимиром Путиным в Послании к Федеральному Собранию. Средства, полученные за счет бюджетных кредитов, можно направить на реализацию крупных проектов, например, достройку Челябинского метрополитена.

Добавим, что другими вопросами, затронутыми на встрече, стала подготовка к расширенному заседанию Госсовета по развитию финансовой устойчивости субъектов.

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