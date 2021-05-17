В Челябинске самый дорогой в области продуктовый набор, но доступные «однушки»

Наш город попал в несколько статистических исследований
Контрольно-счетная палата Челябинской области предоставила цифры о подорожании минимального продуктового набора. Его цена в регионе выросла на 8,4% и составила 4734,2 рубля.
Дешевле всего продуктовая корзина в Магнитогорске - 4501 рубль, самая дорогая – в Челябинске (4887 рублей).
Другое исследование провела консалтинговая группа SRG по заказу РИА «Новости». Здесь уже сравнивали цены по всей стране. Объектом исследования стала однокомнатная квартира.
Рынок недвижимости разделили на группы. В первую, где «однушку» можно купить в пределах 1,5 миллионов, попали наши соседи – город Курган.
Челябинск очутился во второй группе (от 1,5 до 2 миллионов рублей) вместе с Оренбургом, Кемерово, Волгоградом и др.
Екатеринбург оказался в последней группе с ценами на квартиру выше 3 миллионов рублей.
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