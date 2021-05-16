Портал Sohu предсказал «огромные» потери Запада в случае отключения России от системы SWIFT

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16 мая 2021, 16:40 Источник: «ПолитРоссия»

Вид на Московский Кремль, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

В китайском сегменте интернета разместили материал, где предсказываются «огромные» потери Запада в случае отключения Российской Федерации от платежной системы SWIFT. Реализация данной меры допускается в резолюции, за которую проголосовали в конце прошлого месяца депутаты Европарламента.

Как пишет сайт Sohu, если РФ исключат из SWIFT, западные государства понесут «огромные» потери. Предполагается, что в случае претворения в жизнь обозначенного сценария Евросоюз лишится доступа к дешевому российскому топливу. В связи с этим странам ЕС придется переплачивать десятки миллиардов за сырье альтернативных поставщиков.

Также прогнозируется, что всей западной финансовой системе будет нанесен огромный репутационный ущерб. Мировое сообщество не сможет больше доверять Соединенным Штатам и доллару. Это станет началом конца эпохи доминирования американской валюты, говорится в публикации Sohu, которую пересказали журналисты сетевого издания «ПолитРоссия».

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