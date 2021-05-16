В майские праздники челябинцы тратили деньги на ремонт и покупку гаджетов

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16 мая 2021, 07:30 Анна Семенова

Челябинцы в майские праздники озаботились ремонтом. Фото Дмитрия Куткина, Вечерний Челябинск

Исследование провели специалисты экосистемы «Сбер»

Внезапные долгие майские каникулы заставили россиян экстренно придумывать себе досуг. Что привело к дополнительным тратам денег. Специалисты зафиксировали покупательский бум с 1 по 10 мая. Люди стали чаще заказывать еду из ресторанов на дом, при этом средний чек увеличился на 11%. Пошли в рост продажи билетов в кино и на концерты. Активно покупались продукты и сопутствующие товары для пикника. А вот газировки, чипсов и сухариков стали покупать меньше.

Жители Челябинской области больше всего тратились в майские выходные на строительные материалы и товары для ремонта. По сравнению с прошлым годом сумма покупок выросла на 4,2%. Также наших земляков интересовала новая техника и гаджеты. Здесь рост затрат вырос на 18,5%.

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