В Челябинске объем выбросов в атмосферу должен снизится на 31,5% до 2024 года

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14 мая 2021, 15:07 Татьяна Михайлова Источник: Пресс-служба правительства Челябинской области

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Показатели, предусмотренные комплексным планом, обновлены.

Сегодня состоялось совещание вице-премьера Правительства РФ Виктории Абрамченко с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером, также в нем приняли участие представители профильных ведомств. Одной из тем встречи стало федеральное финансирование мероприятий, направленных на снижение выбросов и реализуемых в рамках нацпроекта «Экология».

Алексей Текслер сообщил, что в комплексные планы по сокращению выбросов в атмосферу Челябинска и Магнитогорска, принятые в 2018 году, внесены корректировки. Увеличены показатели: теперь совокупный объем выбросов по Челябинску должен снизится до 2024 года на 31,5%, в Магнитогорске — на 22,9%.

Добавим, что со всеми промышленными предприятиями Южного Урала заключены четырехсторонние соглашения по сокращению выбросов, за их исполнением ведется ежемесячный мониторинг.

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