В Челябинской области стали чаще инвестировать в экологию
14 мая 2021, 15:03 Татьяна Михайлова
В 2020 году регион нарастил объем инвестиций в основной капитал, направленных на охрану окружающей среды.
В своем телеграм-канале Контрольно-счетная палата Челябинской области опубликовала итоги анализа инвестиций, направленных на защиту окружающей среды. По сравнению с 2019 годом их объем вырос на 171,1% и составил 8,3 миллиарда рублей. Отдельно отмечается рост объема средств, вложенных в охрану атмосферного воздуха: данный показатель прибавил 117,6%. Инвестиции в основной капитал на охрану земельных ресурсов увеличились практически в 6 раз.
Важность экологической модернизации оборудования предприятий подчеркивал Президент РФ Владимир Путин в своем апрельском послании Федеральному Собранию. Этот вопрос стоит на контроле у губернатора Алексея Текслера.
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