В Минэнерго рассказали, когда будет достроен «Северный поток – 2»

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14 мая 2021, 12:49 Источник: Энергетическая политика

строительство газопровода "Северный поток – 2", Jens Büttner/dpa

Руководитель Министерства энергетики Российской Федерации Николай Шульгинов рассказал в рамках разговора с журналистами, когда будет завершено строительство газопровода "Северный поток – 2".

Николай Шульгинов заявил, что Европа заинтересована в этом газопроводе. Глава ведомства также добавил, что президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию подчеркивал, что данный проект является чисто экономическим и не имеет ничего общего с политической конъюнктурой.

Руководитель Минэнерго уточнил, что строительство "Северного потока – 2" сейчас находится на завершающем этапе. По его словам, недавно вице-премьер РФ Александр Новак в очередной раз говорил, что проект будет реализован уже в этом году.

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