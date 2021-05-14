В Минэнерго рассказали, когда будет достроен «Северный поток – 2»

Руководитель Министерства энергетики Российской Федерации Николай Шульгинов рассказал в рамках разговора с журналистами, когда будет завершено строительство газопровода "Северный поток – 2".
Николай Шульгинов заявил, что Европа заинтересована в этом газопроводе. Глава ведомства также добавил, что президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию подчеркивал, что данный проект является чисто экономическим и не имеет ничего общего с политической конъюнктурой.
Руководитель Минэнерго уточнил, что строительство "Северного потока – 2" сейчас находится на завершающем этапе. По его словам, недавно вице-премьер РФ Александр Новак в очередной раз говорил, что проект будет реализован уже в этом году.
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