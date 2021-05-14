«Сделано в Челябинске»: местным производителям помогут найти покупателей

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14 мая 2021, 10:36 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

В торговых центрах области появятся витрины с продукцией, произведенной на Южном Урале.



Региональный центр «Мой бизнес» (ранее «Территория бизнеса») запускает новую меру поддержки предпринимателей. Об этом сообщается на сайте областного правительства. В крупных торговых центрах появятся одинаково оформленные стенды «Сделано в Челябинске». На них будут представлены товары местных производителей.



Контент-директор центра «Мой бизнес» Ольга Третьякова отметила, что подобная программа успешно реализовывается в Удмуртии. «Думаем, что в нашем регионе она будет не менее эффективна и поможет сельскохозяйственным производителям презентовать свой товар, найти новых клиентов, добиться новый финансовых показателей», — добавила Ольга Третьякова.



В ближайшее время планируется организовать 3 стенда в Челябинске и Кыштыме. В 2021 году мерой поддержки смогут воспользоваться 60 предпринимателей. Чтобы подключиться в проект, необходимо обратиться в центр «Мой бизнес» по телефону 8-800-350-24-74.

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