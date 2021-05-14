На Южном Урале отметят День российского предпринимательства

Аргументы Недели → Экономика

14 мая 2021, 07:07 Татьяна Михайлова

Фото В. Шишкоедова (архив «Южноуральской панорамы»)

Для бизнесменов региона будет организовано специальное мероприятие.

26-27 мая в Челябинске состоится «День предпринимателя в Челябинской области». Об этом во время пресс-конференции, прошедшей в пресс-центре «Гранада Пресс» заявил председатель Челябинского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Артем Артемьев. Планируется, что мероприятие объединит около 1,5 тысячи участников.

В программе предусмотрены площадки, на которых будут обсуждаться женское и молодежное предпринимательство, развитие креативных индустрий. Предприниматели получат информацию о мерах государственной поддержки, реализуемых центром «Мой бизнес» и Фондом развития промышленности. В рамках деловой игры «Фабрика процессов» представители малого и среднего бизнеса узнают о том, как внедрить бережливое производство. Кроме этого, у предпринимателей и самозанятых будет возможность заявить о себе, представить свои продукты, найти новых клиентов и партнеров. Полная информация о празднике опубликована на сайте https://businessday74.ru/.

Добавим, что мероприятие организовано региональным отделением «ОПОРЫ РОССИИ», центром «Мой бизнес» Челябинской области, Фондом развития промышленности Челябинской области при поддержке правительства Челябинской области.

Информационный партнер — медиахолдинг «Гранада Пресс»

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