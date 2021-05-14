Алексей Текслер подержал федеральную программу по содействию занятости молодежи

Аргументы Недели → Экономика

14 мая 2021, 07:03 Татьяна Михайлова

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Реализовав аналогичные меры в 2020 году, Челябинская область улучшила ситуацию на рынке труда.

Пресс-служба правительства региона сообщает, что губернатор Алексей Текслер принял участие в совещании, которое провел Президент Владимир Путин вместе с членами Правительства России и главами субъектов. Одной из тем, которые обсуждались в рамках прошедшего мероприятия, стала программа по содействию занятости молодежи и субсидированию найма выпускников, предложенная Минтрудом РФ.

В своем выступлении Алексей Текслер отметил, что считает данную программу востребованной. Он отметил, что в прошлом году Челябинская область запускала аналогичные меры поддержки в пилотном режиме. Благодаря этому удалось достичь положительных эффектов на рынке труда. Так, у работодателей появилась дополнительная мотивация рассмотреть кандидатуры молодых специалистов. По словам главы региона, количество трудоустроенных выпускников высших и средних профессиональных учебных заведений увеличилось, тогда как число зарегистрированных в службе занятости выпускников сократилось в 2 раза.

«Предложение Минтруда просим поддержать», — подытожил Алексей Текслер.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости