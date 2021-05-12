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Ежегодно мировой ВВП сокращается на 1% из-за нехватки кадров

, 17:34

Ежегодно мировой ВВП сокращается на 1% из-за нехватки кадров

Мир стал активнее ощущать нехватку «рабочих рук», сталкиваясь с проблемой старения населения. Это негативно отражается на уровне ВВП. Ежегодно он сокращается на 1% именно из-за нехватки кадров. Такая ситуация будет продолжаться как минимум в течение ближайших пяти лет.

Из экономического кризиса, вызванного пандемией, страны начали выходить только к весне текущего года. Чтобы восстановить докризисный уровень производства, потребуется как минимум ещё пару лет. Сложные экономические условия сократили рождаемость во всех государствах. Это означает, что в обозримом будущем трудоспособное население уменьшится в несколько раз, по сравнению с началом века.

Выйти из сложной ситуации, по мнению рейтингового агентства Moody's, можно посредством увеличения занятости женщин, а также активного внедрения современных технологий в производство. В последнем случае требуются значительные вложения и инвестиции.  

Несмотря на сырьевой характер российской экономики, демографическая проблема оказывает прямое влияние на положение и нашего государства. Уже сейчас такие сферы как образование, медицина испытывают серьёзную нехватку персонала.

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