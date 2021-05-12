Центробанку предложили активнее работать с криптовалютой для обхода санкций

Аргументы Недели → Экономика 13+

12 мая 2021, 17:08

Иностранные инвесторы надеются, что ЦБ России пересмотрит консервативную политику относительно использования криптовалюты.



В вопросах развития финансового рынка Центральный банк России отстаёт от остального мира по многим позициям. Страна могла бы получать дополнительные налоговые и инвестиционные доходы, если бы ЦБ был открыт для работы с криптовалютой.



В Иране госбанк уже начал применять криптовалюту для оплаты сделок. Цифровая валюта используется только от тех майнеров, которых правительство уполномочило на совершение финансовых сделок. Тегеран согласился на такие меры, чтобы обойти негативное влияние западных санкций на свою экономику. Основным партнёром, использующим новую форму расчёта с Ираном, является Китай.



Эксперты считают, что постепенно оборот традиционных фиатных валют в мире будет сокращаться. Такая тенденция уже наметилась на финансовом рынке. При этом полной замены финансовых операций с традиционной формой расчёта ожидать не стоит. Транзакции в криптовалютах требуют уплаты большой комиссии. К тому же обнародование информации о проведении расчёта в такой форме не исключает для многих стран введения дополнительных санкций со стороны США.





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