Эксперты ЦМАКП просчитывают, в каком состоянии будет мировая экономика через 4-5 лет

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10 мая 2021, 12:49 Источник: Известия

фото: pixabay.com

Новый мировой экономический кризис может начаться в 2025–2026 годах. В докладе Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) говорится, что Россия может преодолеть его, используя минимум три сценария.

По мнению экономистов, нынешнее монетарное стимулирование сильно разгонит рынки, и со временем приведет к их перегреву. «Охладить» экономику будет способен только очередной циклический спад.

Как полагают аналитики, три внутренних сценария для России предусматривают новую индустриализацию, социальный разворот или стабилизацию. Главными проблемами в этот период станут борьба с бедностью и повышение производительности труда.

В базовом сценарии развития мировой экономики эксперты ЦМАКП прогнозируют завершение пандемии в середине 2021-го, темпы роста мирового ВВП на уровне 4% в год, а также увеличение цен на нефть до $82–85 за баррель к концу десятилетия, - пишет газета «Известия».

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