Аналитик Гойхман назвал условия падения курса доллара до 50 рублей

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10 мая 2021, 09:56 Источник: Российская газета

доллар, фото: pixabay.com

Аналитик Марк Гойхман рассказал об условиях падения курса доллара до 50 рублей. По его словам, необходимо кардинально изменить отношения с западными странами и отказаться от санкционной политики.

«Кардинальное изменение отношений с Западом от элементов конфронтации к широкому сотрудничеству. Полный отказ от угрозы санкций. Экономический бум в мире и России с уверенными темпами роста в 5-6 процентов в год. Соответственно, увеличение нефтяных цен даже с нынешних достаточно высоких 68-70 долларов к рубежам 80-86 долларов за баррель Brent», - отметил он.

Кроме того, эксперт назвал необходимым условием – изменение инвестиционного и производственного климата в России, делающего его более привлекательным для внутренних и внешних вложений. При гипотетическом наступлении подобных обстоятельств рубль был бы способен укрепиться к 50-55 рублям к доллару, добавил Гойхман. Однако он пояснил, что вероятность развития такого сценария в обозримом будущем составляет порядка 20-25%.

Ранее эксперт Алексей Кричевский рассчитал, при каких факторах стоимость доллара достигнет 100 рублей.

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