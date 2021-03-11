Кыштымским бизнесменам помогут разобраться с бухгалтерией

15 марта региональный центр «Мой бизнес» проведет в городе консультирование предпринимателей. Встречи будут бесплатны.
Специалисты расскажут о системах налогообложения, расчете заработной платы, учете банковских операций и других тонкостях бухгалтерского дела. Индивидуальные консультации будут длится 30 минут.
Контент-директор центра «Мой бизнес» Челябинской областиОльга Третьякова считает, что выезды в муниципалитеты, которые регулярно проводит организация, дают возможность предпринимателям получить квалифицированную помощь, не выезжая за пределы своего города.
Мероприятие пройдет в центре «Мой бизнес» (Кыштым, ул. Калинина, 201, 3 этаж) с 10 до 14 часов. Количество участников ограничено, необходима предварительная регистрация на сайте центра «Мой бизнес» Челябинской области.
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