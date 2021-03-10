Табачные компании недовольны повышением акцизов и пугают ростом нелегального рынка сигарет

Аргументы Недели → Экономика 13+

10 марта 2021, 11:58 Источник: Коммерсантъ

Фото: Global Look Press

Сейчас доля нелегальных сигарет в стране составляет 7%. По оценкам экспертов, из-за повышения акцизов, открытия границ и снижения покупательной способности в связи с пандемией она может возрасти до 15-30%.

С этого года в РФ повысили акцизы на 20%. Министерство финансов говорит, что это необходимо, чтобы государство могло выполнить свои социальные обязательства в условиях увеличения расходов. Табачные компании, естественно, недовольны.

В других странах Евразийского экономического союза такого резкого повышения акцизов не было, поэтому именно оттуда везут наибольшее количество нелегальных сигарет.

Тем временем регуляторы отрасли уверяют, что переживать не о чем. После полномасштабного введения системы маркировки показатель по нелегальному обороту табачной продукции сократился в два раза, выявлены 18 новых фабрик-производителей. Можно, конечно, возразить, что была пандемия и ловить было некого, но и на это есть ответ – ограничения касались только перемещений физлиц, но не товаров.