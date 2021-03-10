Молочная недостаточность. Украина и Россия провалили развитие отрасли

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10 марта 2021, 11:26

Россию и Украину объединяет одна проблема - они не могут развить молочное производство. Украинцы считают, что им мешает конкуренция с европейскими производителями. России данный фактор не грозит за счёт санкций, однако объёмы молочного производства по сравнению с советским временем сократились в два раза.



Три десятилетия назад в России производилось порядка 60 миллионов тонн молока ежегодно. Потом началось стремительное сокращение молочного стада. На начало 2021 года в России зарегистрировано порядка 7,9 миллиона коров. Из-за сокращения производства молока РФ не выполнила показатели Доктрины продовольственной безопасности. Граждане потребляют молока ниже рекомендованных норм.



Главной причиной сокращения молочного производства является уменьшение поголовья КРС. Коров становится накладно держать из-за подорожания кормов, ветеринарных препаратов. Помимо этого молочная продукция имеет ограниченный срок годности. При появлении проблем с реализацией молочки, производитель несёт серьёзные убытки. Срок окупаемости производственного проекта в молочной сфере составляет не менее пяти лет. Ухудшение покупательной способности россиян также негативно влияет на спрос молочной продукции.



