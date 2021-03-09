В 2020 году объем экспорта Челябинской области снизился лишь на 3%

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9 марта 2021, 14:27 Татьяна Михайлова Источник: «Гранада Пресс»

Фото Олега Каргаполова ("Вечерний Челябинск")

Из-за непростой экономической ситуации в УрФО этот показатель упал на 28%, а по стране в целом — на 21%. Такие данные озвучил заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук журналистам ведущих изданий региона на «Большой редакции».

В структуре экспорта Челябинской области по-прежнему основную долю занимают металлургия, обрабатывающее производство и машиностроение. Наилучшие результаты в 2020 году показали цветная металлургия, руды, шлаки, продукты переработки овощей и фруктов, жиры и масла растительного и животного происхождения, продукты неорганической химии, древесина. По словам вице-губернатора, эти позиции сохранят уровень и в текущем году.

«Задача правительства региона — сделать комфортным выход на зарубежные рынки для наших производителей. Региональные меры поддержки направлены на то, чтобы максимально облегчить сертификацию, логистику, узнаваемость на территории других государств», — прокомментировал Егор Ковальчук.

Видеозапись «Большой редакции» опубликована на канале «Гранада Пресс».