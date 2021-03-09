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9 марта 2021, 11:25 Источник: Правительство России

супермаркет, Zamir Usmanov/Global Look Press

Во вторник, 9 марта, стало известно, что правительство РФ вводит постоянный мониторинг цен на основные товары и услуги в стране. Об этом сообщается в заявлении пресс-службы кабинета министров.

Согласно последней информации, если анализ ситуации будет показывать существенное ускорение повышения стоимости или риски подорожания ключевых товаров и услуг в России, профильные ведомства будут предоставлять предложения по мерам реагирования. Предполагается, что вышеуказанное решение даст возможность наладить системный анализ ситуации на рынке, давать прогнозы по рискам подорожания значимой для граждан продукции, а также вовремя принимать необходимые меры для сдерживания роста цен.

Подчеркивается, что Минсельхоз будет отвечать за продукты питания и табачные изделия, Минпромторг – за потребительские товары, среди которых бытовая техника, мебель, компьютеры и телефоны, Минздрав – за медицинские изделия и лекарственные препараты, а также санаторно-оздоровительные услуги. На контроле Минэнерго будет находиться стоимость бензина и дизеля, Минцифры – цены на услуги связи, Минстроя – жилищно-коммунальных услуг. Минтранс назначен ответственным за пассажирские перевозки (исключение составляет такси). Минпросвещения будет контролировать цены на услуги дошкольного воспитания, общего и среднего профессионального образования, Минобрнауки – на услуги высшего образования, Минкультуры в свою очередь будет отвечать за ситуацию в подведомственных учреждениях. В ведении Ростуризма окажутся цены на проживание в гостиницах на внутреннем рынке, а Росалкогольрегулирования – стоимость алкогольной продукции.