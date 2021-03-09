Эксперты рассказали, сколько человек заменяет один робот

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9 марта 2021, 10:30 Татьяна Михайлова

Эксперты обсудили потенциал автоматизации строительной отрасли

В строительной отрасли можно автоматизировать до 55% человеческого труда. Данные исследования McKinsey Global Institute привел генеральный директор «Вектор Групп» Дмитрий Ипанов на вебинаре «Применение робототехники в строительстве». Мероприятие было организовано 100+ TechnoBuild и Национальной ассоциацией участников рынка робототехники.

Автоматизация, прежде всего, необходима в монотонных и потенциально опасных процессах, связанных с тяжелым физическим трудом. Согласно прогнозам, в 2021 году количество промышленных роботов увеличится в 10 раз по сравнению с 2009: с 60 до 630 тысяч единиц. При этом, стоимость технологии постепенно снижается. Наиболее активны в применении роботов Сингапур, Германия и Южная Корея. «Россия в самом низу списка с показателем 5 роботов на 10 тысяч работников, — прокомментировал Дмитрий Ипанов. — Еще недавно это число колебалось в районе трех-четырех. Мы растем, но до лидеров рынка еще далеко, что говорит о нашем огромном потенциале».

Роботы внедряются и используются практически во всех областях, особенно в обработке металлов, сварке и сборке. По автоматизации строительная отрасль пока не в числе первых. По словам ведущего менеджера департамента робототехнического оборудования ООО «Вебер Комеханикс» Михаила Колодко, в этой сфере роботы упрощают ряд процессов: упаковку, сварку и обслуживание оборудования.

Генеральный директор «Арипикс Роботикс» (Aripix Robotics) Андрей Спиридонов привел следующие цифры: чтобы заменить людей роботами, компаниям в среднем необходимо полгода. Один робот может заменить до 3-х человек, при этом объем производства увеличится до 20%.

На рынке наиболее востребованы гидравлические инженерные роботы, считает директор по развитию АО МГК «Интехрос» Ратибор Коновалюк. «С одной стороны, пандемия замедляет темпы роста строительной отрасли, но, с другой, происходит переориентация наших заказчиков на использование концептуально новых видов техники, примером которой является демонтажный робот», – отметил он.

Широкое применение роботов в российской строительной отрасти сдерживают недостаточная информированность и ограниченное финансирование.

Посмотреть запись вебинара можно на YouTube.

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