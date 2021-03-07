В Челябинске обнаружили самую дешевую «однушку»

Эксперты оценивали стоимость жилья в городах-миллионниках
Однокомнатную квартиру площадью 33,7 «квадратов» в Тракторозаводском районе нашего города можно купить за 1 350 000 рублей. Такое жилье отыскали работники портала Urbanus.ru.
Оказалось, что среди российских мегаполисов это самая низкая цена. Как сообщает сайт Полит74, также Челябинск в числе лидеров по дешевым квартирам-студиям. По России мы занимаем в этом сегменте почетное третье место. Так, в новом жилом комплексе челябинцы могут приобрести жилплощадь за 1 180 000 рублей (26,46 квадратных метров).
Кстати, не так давно был опубликован еще один рейтинг, где Челябинск вошел в первую десятку (среди 100 городов мира!) по доступности интернета.
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