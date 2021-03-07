В Челябинске обнаружили самую дешевую «однушку»

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7 марта 2021, 13:53 Анна Семенова Источник: https://polit74.ru/

За доступными "однушками" можно ехать в Челябинск. Фото Людмилы Ковалевой, "Южноуральская панорама"

Эксперты оценивали стоимость жилья в городах-миллионниках

Однокомнатную квартиру площадью 33,7 «квадратов» в Тракторозаводском районе нашего города можно купить за 1 350 000 рублей. Такое жилье отыскали работники портала Urbanus.ru.

Оказалось, что среди российских мегаполисов это самая низкая цена. Как сообщает сайт Полит74, также Челябинск в числе лидеров по дешевым квартирам-студиям. По России мы занимаем в этом сегменте почетное третье место. Так, в новом жилом комплексе челябинцы могут приобрести жилплощадь за 1 180 000 рублей (26,46 квадратных метров).

Кстати, не так давно был опубликован еще один рейтинг, где Челябинск вошел в первую десятку (среди 100 городов мира!) по доступности интернета.