Владимир Васильев: будет проводиться политика девальвации доллара

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6 марта 2021, 15:23 Александр Саргин

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

По данным исследования, проведенным одним из банков РФ, по сравнению с январем 2021 года россияне стали чаще покупать валюту и реже продавать доллары и евро. При выборе валюты доллар США по-прежнему остается в приоритете у россиян, а количество «февральских» операций с ним превышает показатели по евро в 2,5 раза.

Напомним, что председатель Совета федерации Валентина Матвиенко накануне заявила, что доллар США никуда не исчезнет и останется в обращении в России, однако необходимо снижать зависимость от него отечественной экономики. Но какова судьба самого доллара? Будет ли доллар сильным, слабым или вообще рухнет?

- Нынешняя администрация США уже сделала первые шаги к тому, чтобы в ближайшее время запустить печатный станок, - рассказал «Аргументам недели» главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев. - Не знаю, понимают ли в самой администрации, что в этом есть свои опасности? Кстати, это подтвердила последняя ситуация «гейм-стоп», которая действительно показала, как сегодня меняется сам механизм функционирования фондовых рынков.

Примечательно, что даже в самих США указали на негативные последствия для доллара тех санкций, которые выдвигает эта страна тем, кто не согласен с их политикой, и тем не менее администрация президента США уже 2 марта объявила о первых санкциях против России. «Джо Байден рассмотрит вопрос о введении санкций в отношении суверенного долга России», - заявил источник, близкий к администрации президента.

Владимир Васильев считает, что если говорить о судьбе собственно доллара, то тут прежде всего всё будет связано с личностью нынешнего министра финансов США Джанет Йеллен. «Дело заключается в том, что она имеет репутацию сторонницы «слабого» (или «мягкого») доллара, за что ее в свое время очень критиковали и в итоге убрали с должности главы ФРС». По мнению аналитика, нынешнего министра финансов США вполне можно назвать «либералом денежного обращения», и она по-прежнему является сторонником той позиции, что чем больше долларов закачать в экономику США, тем лучше это будет для экономики. «Что ж, такова философия Джанет Йеллен!»

Напомним, что она отличалась такими воззрениям еще в 2004-2010 гг., когда была председателем Федерального резервного банка Сан-Франциско. Кстати, как раз из-за такой философии в 2014 году ее и сделали председателем ФРС, потому что Бараку Обаме был нужен «слабый» доллар. Известно, что именно «слабый» доллар стимулирует американский экспорт, а сильный - ослабляет импорт. Поскольку тогда во власти была команда глобалистов, они хотели задействовать для Америки именно экспортные возможности. Кстати, они считают, что слабый доллар в конечном итоге укрепляет свои позиции и в качестве резервной валюты.

- Учитывая возраст и взгляды Джанет Йеллен, я предвижу, что будет проводиться политика девальвации доллара, - уверен Васильев, - то есть позиции валюты США и далее будут слабеть. Будет это происходить быстро или медленно – это уже другой вопрос, но сейчас в США к власти пришла команда, которая исходит из того, что «слабый» доллар полезен для американской экономики. Что ж, сегодня это базовая установка для них, что, кстати, отражает глобальную роль Америки и вписывается в их модель. А вот как они будут реализовывать эту базовую установку… ну, как говорится, поживем – увидим. Ведь новая администрация США пока только входит в курс дела.

Напомним, что рост мировых цен на нефть заметно ускорился и превысил уже 5% на информации о том, что ОПЕК+ решил не наращивать добычу нефти в апреле. Рост цен на нефть является позитивным фактором для курса рубля. Если в этом году сохранится комфортная конъюнктура для сырьевых рынков, то стоимость доллара может составить 65-67 рублей, как в феврале прошлого года.

«Курс рубля не всегда связан с колебаниями спроса или предложения американской валюты, - уверен Владимир Васильев. - На мой взгляд, ситуация связана не столько с изменением курса доллара, сколько с наличием золотовалютных резервов у нас в стране, а с этим у нас, по-моему, все в порядке. То есть многое зависит от наших ресурсов и от политики Центрального банка России».