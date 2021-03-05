Геннадий Зюганов потребовал остановить продажу золота за границу

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5 марта 2021, 16:33 Источник: Свободная пресса

золото, фото: pixabay.com

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступил с призывом к руководству страны остановить продажу российского золота за границу. Он сообщил, что в минувшем году из России было вывезено больше золота, чем добыто.

"Это, а не зеленые фантики долларов, наш реальный, стратегический запас", - отметил Зюганов. Лидер КПРФ потребовал не приукрашать критическое положение экономики России красивыми цифрами.

В прошлом году из Российской Федерации было вывезено 300 тонн золота на сумму 18,5 млрд долларов, при этом объем вывозимого больше объема добытого, отметил Зюганов.