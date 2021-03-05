Логистический центр Почты России появится в Челябинске в течение двух лет
5 марта 2021, 15:42 Анна Семенова
Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин
Новый логистический центр Почты России вчера, 4 марта, был торжественно открыт в Новосибирске. Присутствовавший на мероприятии Мишустин рассказал, что подобные открытия ожидаются в течение двух лет и в других городах страны, в том числе в Челябинске.
Появится центр в Советском районе, недалеко от улицы Физкультурной. Закончить его строительство планировали еще в конце 2020 года, но пандемия отодвинула сроки.
С открытием такого центра планируется, что сроки доставки писем и посылок значительно сократятся, это будет хорошим толчком для интернет-торговли. По предварительным данным, посылка из центра окажется у челябинца уже через 24 часа, в область ее довезут за двое суток.
Кроме того, новый логоцентр – это новые рабочие места для жителей региона.
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