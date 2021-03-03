Аналитики прогнозируют период дорогой нефти

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3 марта 2021, 11:52

Представители сразу нескольких крупных банков заявили о наступлении эпохи дорогой нефти. В определённые промежутки времени стоимость одного барреля марки Brent будет достигать 100 долларов.



Во втором квартале 2021 года цена уже будет составлять порядка 70 долларов. Единственным риском может стать выход Ирана на международный рынок. Ближневосточное государство способно поставлять несколько миллионов баррелей в сутки.



Нефть как актив начинает новое возрождение. С начала года стоимость возросла на 15 долларов, достигнув докризисного показателя. «Чёрное золото» становится более дорогим благодаря соглашению ОПЕК+ и определённым проблемам с добычей углеводородов в США.



По прогнозу S&P Global Platts, потребление нефти в мире начнёт увеличиваться. Большие потребности будут ощущаться и в США благодаря вливанию огромных резервов в государственную экономику.



Азербайджанская Socar также считает, что нефть «скаканёт» до 100 долларов, так как количество контрактов на поставку углеводородов за последнюю неделю в Лондоне увеличилось в несколько раз.



Мировая экономика медленно, но всё же возвращается в рабочее состояние. Рост цены на нефть в любом случае сыграет на руку России. Для стабилизации государственного бюджета стране выгодно продавать нефть даже по 50 долларов за баррель.



