Российские регионы ожидает серьёзный кризис без финансовой поддержки из центра

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1 марта 2021, 15:06

Финансовые трансферты из федерального центра в регионы позволили благополучно справиться с последствиями пандемии в прошлом году.



Эксперты развития Высшей школы экономики считают, что в текущем году потребуются новые финансовые вливания. К такому сценарию пока не готовы в Министерстве финансов РФ. Порядка 32 российских регионов уже испытывают серьёзный дефицит средств. Рост безработицы приводит к сокращению налоговых поступлений, а падение спроса на сырьё уменьшает доходы бюджета.



Многим субъектам требуется больше денег на здравоохранение, социальные нужды. Причём нехватка финансов происходит на фоне увеличения долговой нагрузки регионов. Суммарный долг всех субъектов на конец прошлого года составил порядка 2,8 триллиона рублей.



Министр финансов Антон Силуанов призывает правительство аккуратнее относиться к расходам в текущем году. Все неиспользованные средства важно отправлять в резерв правительства. Ситуацию с исполнением региональных бюджетов будут мониторить предметно. Эксперты восприняли позицию министра неоднозначно. По их мнению, экономия средств на регионах может привести к тяжёлым последствиям. Малый и средний бизнес вынуждены сворачивать свою деятельность. Крупный бизнес считает каждый рубль.

Если Федеральный центр не пересмотрит программу помощи регионам, они могут погрузиться в более глубокий экономический и социальный кризис.



