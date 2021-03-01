Россия не может избавиться от сырьевой зависимости

Аргументы Недели → Экономика 13+

1 марта 2021, 13:35

По итогам прошлого года в России заметно увеличилась доля несырьевого сектора. Чиновники спешно заговорили о перспективах несырьевой составляющей экономики. Однако многое объясняется падением цен и спроса на нефть. Объёмы сырьевых ресурсов сокращаются в результате серьёзных мировых проблем, вызванных пандемией, считают учёные Столыпинского института. На этом фоне объём несырьевого сектора выглядит весьма впечатляющим.



По данным Федеральной таможенной службы, поставки нефти из России по итогам прошлого года сократились более чем на 40%. Также наша страна стала меньше продавать газа и угля. Остановка производства во многих государствах, сделка ОПЕК+ негативно повлияли на сырьевой рынок.



Современная российская экономика уже на протяжении нескольких десятилетий практически полностью зависит от объёма продажи сырья. Чем больше будет продано нефти, тем крепче будет российская казна и Фонд национального благосостояния. Скопленная «кубышка» позволила государству в прошлом году выполнить перед населением взятые на себя социальные обязательства.



Структура экономики трансформируется очень медленно. Определённых изменений удаётся достичь примерно за одно десятилетие, указали в РАНХиГС. Чтобы получить значительный доход от промышленного производства, потребуется не только время, но и поиск стабильных рынков сбыта.



