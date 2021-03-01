Строительство одного километра дорог обходится в 75 млн рублей

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1 марта 2021, 12:34

Для развития транспортной инфраструктуры российское правительство направило дополнительно 100 миллиардов рублей. В Министерстве транспорта уточнили, что цена возведения одного километра дорог в текущем году может значительно вырасти. Чиновники Росавтодора заверяют, что на это есть конкретные причины. Это могут быть недостатки в проектно-сметной документации, особенности работы подрядчиков в регионах.



Ведомства смогут объявить стоимость строительства километра дорог в прошедшем 2020 году только через год. Но на совещании у президента говорилось, что стоимость строительства доходила до 75 миллионов рублей за один километр.



В текущем году планируется отремонтировать более 6 тысяч километров федеральных автодорог и не менее 15 тысяч километров в субъектах. Министр финансов Антон Силуанов говорит, что существующие бизнес-модели не позволяют окупать многие проекты. Не все построенные в России платные дороги оказались прибыльными. При этом возможностей для строительства дорог за счёт бюджетных денег становится всё меньше. Инфляция, скачки курса валют влияют на стоимость материалов и строительной техники. Эксперты также вынуждены указать, что отдельные регионы в прошлом году не освоили деньги, выделенные на строительство дорог.



