Чиновников из Верхнего Уфалея подозревают в растрате бюджетных средств

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1 марта 2021, 11:56 Геннадий Щукин

Фото pixabay.com

По результатам проверки Контрольно-счетной палаты Челябинской области, возбуждены еще два уголовных дела.



Как сообщает КСП, первое уголовное до по ч.1 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий) возбуждено в отношении неустановленного должностного лица из руководства Управления имущественных отношений Верхнеуфалейского городского округа. Выяснилось, что в 2018 году ведомство оплатило работы по строительству 4-2 очереди очистных сооружений канализации на общую сумма 1 377 тыс. рублей. Работы не были выполнены, при этом, как подчеркивает КСП, речь идет о превышении полномочий.



Второе уголовное дело возбуждено по ч.3 ст. 160 УК РФ в отношении неустановленного должностного лица из числа руководства МКУ "Специализированная служба". Чиновники ведомства обвиняются в растрате денежных средств при оплате работ по эксплуатации и техническому обслуживанию Суховязского гидротехнического сооружения, которые фактически не выполнялись.

Напомним, что в январе этого года стало известно о результатах ревизии, проведенной КСП, в Верхнеуфалейском городском округе. Тогда были выявлены нецелевые использования бюджетных средств в сумме более 11 миллионов рублей, а также неэффективные расходы бюджетных средств на сумму более 10 млн. рублей.