Аналитик прогнозирует, как могут измениться в марте курсы доллара и евро

Курсы доллара и евро в марте, скорее всего, будут расти. По прогнозу аналитика Александра Купцикевича, евро уже на первой неделе первого месяца весны может достичь 92 рублей, и в какие дни поднимется до 94−95 рублей.
Доллара в марте может стоить от 76 рублей. Выше 78 или новый поход на 80 могут произойти, только если ситуация на мировых рынках тотально выйдет из-под контроля. Эксперт считает, что такая цена доллара продержится ненадолго. Доллар закончил неделю на отметке 74,63.
Как объяснил аналитик, "рубль резко развернулся к снижению в конце прошлой недели, ослабев против доллара с 73,32 до 74,90 в какой-то момент", "евро пересекал рубежный уровень 91, но отступил из-за слабости единой валюты".
"После того, как рублю удалось отмахнуться от санкционных рисков, против него сыграл разворот настроений на рынках, вызвавший резкий провал рисковых активов и усиление тяги в доллары к основным конкурентам", — прокомментировал Купцикевич.
Эксперт также обратив внимание, что цены на нефть практически не менялись, оставаясь у $ 65 за баррель.
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