Михаил Задорнов прогнозирует рост ВВП на 3—3,5 процента в 2021 году
26 февраля 2021, 15:59
В 2021 году ВВП России может увеличиться на 3—3,5 процента. Банкир, бывший министр финансов РФ Михаил Задорнов считает, что "одним из главных драйверов для роста экономики страны в период восстановления и преодоления последствий пандемии должен стать банковский сектор".
В 2020 году в результате последствий пандемии коронавируса ВВП России сократился на 3,1 процента.
Михаил Задорнов прогнозирует рост ВВП на 3—3,5 процента в этом году. "Более точные прогнозы пока делать трудно, поскольку нет чёткого понимания, как долго будет проходить вакцинация в России и, соответственно, когда будут полностью сняты ограничения на многие виды деятельности. Тем не менее ясно, что, скорее всего, это произойдёт уже где-то во втором полугодии, поэтому мы рассчитываем на восстановительный рост", - сказал банкир в интервью RT.
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