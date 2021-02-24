В Минэнерго РФ предупредили: тарифы на тепло и электроэнергию для населения могут вырасти

Аргументы Недели → Экономика 13+

24 февраля 2021, 08:43 Источник: Известия

Ilya Galakhov, globallookpress.com

В Министерстве энергетики России предупредили в возможном росте тепловой и электроэнергии.

Поднятие тарифов произойдет из-за роста утилизационного сбора на специализированную технику и автомобили в 2021 году.

По мнению экспертов, рост тарифов для населения может составить максимум возможного в рамках регулирования государством.

Замминистра энергетики Анатолий Яновский направил письмо в Минэкономразвития и Минпромторг, пишут «Известия». В планах правительства — утвердить несколько постановлений о повышении утильсбора на спецтехнику и автомобили. В частности, утильсбор планируется повысить на технику для ведения горных работ.

В письме Минэнерго разъясняется: «учитывая, что себестоимость продукции угольных компаний непосредственно влияет на тарифную составляющую в энергетике и тепле, можно прогнозировать: обусловленный пересмотром ставок утилизационного сбора рост себестоимости угля повлечет за собой риск увеличения расходов генерирующих мощностей, что, в свою очередь, будет являться дополнительным фактором для увеличения тарифа на тепловую, а в ряде регионов и на электрическую энергию».