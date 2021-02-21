Аналитик Андрей Кочетков считает, что у рубля есть шансы выдержать коррекцию цен на нефть и санкции

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21 февраля 2021, 21:52 Источник: Свободная пресса

рубли, фото: pixabay.com

Курс рубля завершил неделю на уровне 74,08 к доллару и 89,89 к евро. Как считает ведущий аналитик «Открытие Брокер» по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, рубль выдержит и коррекцию нефти, и новые санкции.

Кочетков отметил, что санкции, скорее всего, коснутся чиновников, а не предпринимателей и крупных компаний: «Текущий раунд увлечения мерами по сдерживанию России вряд ли станет чем-то необычным и очень суровым».

США тоже планируют ввести какие-то меры против «Северного потока-2», но, похоже, сильные морозы в Европе увеличили количество сторонников российско-германского проекта, подчеркнул аналитик.

Кочетков добавил, что лучше обратить внимание на ситуацию с инфляцией, а также на будущую политику ЦБ РФ. У рубля есть перспективы восстановления положительной доходности, как по реальным ставкам на рынке облигаций, так и по ставке ЦБ РФ.