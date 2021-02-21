Жители Урала держат на своих счетах более двух триллионов рублей

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21 февраля 2021, 09:33

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Банк России обнародовал данные об объемах средств на банковских счетах жителей Уральского федерального округа в 2020 году.

По мнению специалистов денег на счетах жителей Уральского федерального округа стало значительно больше.

Как сообщает корреспондент «Аргументы недели» со ссылкой на polit74.ru Уральское главное управление Банка России заявило о росте вкладов населения регионов УрФО на 11 процентов. В абсолютных цифрах объем вкладов уральцев, вырос до 2,38 триллионов рублей. В итоге, в сравнении с 2019 годом уральцы принесли в банки более чем на 200 млрд рублей больше.

Со слов экспертов больше всего средств скопили на счетах жители Свердловской области – 843 млрд рублей. Жители Ханты-Мансийского автономного округа хранят на своих счетах более 500 млрд рублей. На третьем месте по объему вкладов оказалась Челябинская область. На счетах ее жителей находится около 495 млрд рублей. Тюменская область показала результат в 284 млрд рублей, Ямало-Ненецкий автономный округ – 186 млрд рублей. Меньше всего принесли в банковскую систему жители Курганской области – 67 млрд рублей.

Специалисты заверяют: значительный рост объемов вкладов связан с включением механизма проектного финансирования в строительной сфере.