Росфинмониторинг минимизирует санкции против РФ и будет отслеживать подозрительные транзакции в криптовалюте

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20 февраля 2021, 16:27 Источник: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru На фото: Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин

Росфинмониторинг планирует завершить в этом году внедрение цифрового сервиса, который позволяет отслеживать и анализировать криптотранзакции, сообщил директор Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Юрий Чиханчин на встрече в Кремле с президентом России Владимиром Путиным. Сервис разработан совместно с правоохранительными органами и Академией наук. Проект получает необходимую поддержку со стороны Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и Правительства в целом.

«Самое главное, мы сейчас отрабатываем признаки и критерии, которые в общем потоке транзакций могли бы нам показать, где есть преступление. Уже есть уголовные дела. Нам оказывают содействие коллеги за рубежом. Это Финляндия (финансовая разведка), Люксембург, Лихтенштейн, Белоруссия, Мальта и другие», - сообщил глава Росфинмониторинга.

Отвечая на вопрос президента РФ, Ю.Чиханчин рассказал про «прозрачный блокчейн». По его словам, «это как раз механизм, который позволит нам увидеть все движения с криптовалютой, то есть попытки спрятаться за криптовалюту, потому что она недосягаема, она даёт возможность спрятать истинного бенефициара – я думаю, [этот механизм] позволит нам раскрыть всё это дело», цитирует сайт kremlin.ru.

Обратить внимание на это направление потребовалось, в том числе, из-за активности наркодельцов. А с учётом того, что «несколько доходы населения упали, появились различные компании, которые предлагают быстро заработать деньги, инвестировав в криптовалюты. В частности, совместно с банком, Генеральной прокуратурой, МВД и ФСБ пресечена деятельность иностранной компаний «Антарес Лимитед», которая предлагала инвестировать в криптовалюту, доложил президенту Ю. Чиханчин. – «Совместно с коллегами из девяти зарубежных стран мы сейчас выявляем бенефициаров, а интернет-ресурс заблокирован. Сейчас мы разбираемся, сколько денег выведено. Это было в Сибирском федеральном округе и на Дальнем Востоке». Кроме того, совместно с Генеральной прокуратурой, с Банком России и коллегами из-за рубежа (это примерно около десятка стран, в частности, Кипр, Эстония, Финляндия) выявлено около 350 зарубежных сайтов псевдоброкеров, которые продавали различные финансовые услуги. Роскомнадзор заблокировал эти сайты.

Преступный мир ищет новые механизмы, а Росфинмониторинг – меры противодействия. В 2020 году выявлено подозрительных нотариальных сделок примерно на 25 млрд рублей. Но с 2021 года нотариусы будут иметь право отказывать в проведении таких операций.

Продолжается использования судебной системы в противоправной деятельности, то есть попытки лжебанкротства, отметил глава Росфинмониторинга. В качестве третьей стороны Служба участвовала более чем в 5 тысячах судебных заседаний на сумму 600 с лишним млрд рублей. «Примерно каждое десятое дело рассматривается судом не в пользу заявителя, то есть мы сохранили, не дали вывести порядка 70 миллиардов самими судами».

Ю. Чиханчин обратить внимание президента РФ на работу Росфинмониторинга по минимизации рисков применения санкций в отношении юридических и физических лиц со стороны отдельных стран и международных организаций. Существующая система контроля позволяет не допускать перевода преступных и сомнительных средств за рубеж, чтобы не было оснований для разбирательств иностранных финансовых разведок и спецслужб и применения соответствующих санкций. «Если всё-таки такое случилось, то с коллегами из-за рубежа стараемся быстро разобраться с каждой ситуацией. Если появляются признаки состава преступления, передаём в наши правоохранительные органы для возбуждения дела. Если нет – стараемся доказать, что это хозяйственная деятельность, и никаких действий в отношении наших физических и юридических лиц применять нельзя. Как правило, мы находим общее понимание, и коллеги за рубежом нас слышат», - считает глава Росфинмониторинга.

Фото: kremlin.ru На фото: Владимир Путин с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным

Работа по противодействию финансированию терроризма ведётся под эгидой Национального антитеррористического центра. Совместно с кредитными организациями по тем признакам, которые разработаны Росфинмониторингом вместе с ФСБ и МВД, выявлено более 2,3 тыс. физических и одной тысячи юридических лиц, которые подозреваются в проведении или участии в финансовой деятельности по терроризму. Заморожены активы более 1200 физических лиц, заблокировано 1600 активов, закрыт въезд 20 иностранцам, возбуждено более 250 дел о терроризме, порядка 150 связаны с финансированием терроризма. И совместно с коллегами из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана выявлен о порядка 1200 лиц, имеющих отношение к терроризму, и активы их тоже заморожены. Совместно с МВД, ФСБ и коллегами из Турции удалось выйти на финансовый след и на террористов, которые совершили теракт в Стамбуле в 2017 году. Уголовные дела сейчас расследуются и в Турции, и в РФ.

В ближайшее время вместе с коллегами из СНГ будет создан Международный центр оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма, цитирует доклад глава Росфинмониторинга президенту РФ сайт kremlin.ru.