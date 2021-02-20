Росфинмониторинг вернул в бюджет активы на 38,5 млрд рублей

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20 февраля 2021, 16:05 Источник: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

В рамках антикоррупционной борьбы Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) осуществляет контроль за движением около 2,5 трлн рублей бюджетных средств по 36,5 тыс. контрактов с участием около 20 тыс. исполнителей и заказчиков, сообщил директор службы Юрий Чиханчин на встрече в Кремле с президентом России Владимиром Путиным. Сотрудники Службы выявляют аффилированность, создание преференций и конфликт интересов. За 2020 год проведено более 5 тыс. финансовых расследований, возбуждено около 500 уголовных дел, «выявлено активов на 35 млрд и уже возвращено активов на 38,5 млрд по коррупционным делам». Более 75 тыс. госслужащих или кандидатов были проверены, а «несколько сотен претендентов на государственную службу на основании наших материалов отведены», – добавил глава Росфинмониторинга.

В первую очередь, работа Службы строится на мерах препятствующего и профилактического характера, подчеркнул Ю. Чиханчин. По его словам, за последние два года совместным усилиями государственных органов удалось сократить использование фирм-однодневок примерно в пять раз, вывод за рубеж – в три раза, а обналичивание – примерно на 35 процентов. По критериям, которые разработаны совместно с банками, предотвратили подозрительных операций примерно на 190 млрд рублей – как на ввод в легальную экономику, так и наоборот – на вывод из легальной экономики. Снижен объём подозрительных операций за последние два года примерно в два с лишним раза.

Совместно с антимонопольной службой (ФАС) выявлено примерно около 270 картельных сговоров, с недобросовестными исполнителями расторгнуто контрактов примерно на 29 млрд рублей, а около 100 исполнителей не прошли проверок и не смогли заключить контракты.

Совместно с ФСБ, МВД, Генпрокуратурой, таможней и Минэнерго ведётся работа по тем компаниям, которые злоупотребляют доверием, поднимают тарифы, выводят деньги за рубеж. В целом в 2020 году возбуждено было около 100 уголовных дел, назначено к возмещению ущерба 11 млрд рублей, арестовано 9,5 млрд рублей. Но самое главное – что эта работа дала возможность, по мнению Минэнерго, ограничить рост тарифов, а, следовательно, в определённой степени снять социальную напряжённость, доложил президенту Ю.Чиханчин.

Особое внимание Росфинмониторинг обращает сейчас на денежные средства, которые выделены в рамках борьбы с COVID-19. Совместно с Центральным банком выработаны определённые критерии и введён специальный код, по которому банки сообщают о том, что есть подозрительные операции. Это позволило выявить преступления, например, в Иркутской области, в Санкт-Петербурге. В Башкирии и в Ставрополье расторгнуты с недобросовестными исполнителями контракты на строительство хирургического корпуса (по 1,5 млрд. рублей). А во Владикавказе и в Новосибирске заведены уголовные дела по результатам проверки детского противотуберкулёзного госпиталя и нескольким медицинским центрам. Выявляются лжеюридические компании, которые начали зарабатывать на жителях России, получающих пособия и льготы в связи с пандемией.

По национальным проектам наибольшие риски, а значит и внимание Росфинмониторинга по-прежнему сосредоточено на дорогах и образовании, а также на демографических вопросах. Например, совместно с ФСБ, МВД и Следственным комитетом идет разработка по делу о торговле новорождёнными детьми под видом оказания услуг суррогатного материнства.

Отмечен положительный опыт совместной работы с Минтранспортом, который в дальнейшем будет распространен на другие министерства. По строительству автодорог возбуждено около тысячи уголовных дел, выявлено и арестовано порядка 125 миллиардов рублей, добровольно возмещено уже 5,5 миллиарда рублей и возвращено в бюджет более 20 миллиардов рублей.

А в Республике Хакасия выявлены контракты на строительство детских садов, где цены были завышены в два раза. В этом случае Росфинмониторинг совместно с Генеральной прокуратурой разбираются как с самим контрактами, так и с заказчиками.

«К сожалению, есть и факты преступлений в гособоронзаказе. С участием наших материалов возбуждено более 120 уголовных дел, выявлен ущерб на 9 млрд рублей, арестовано 2,4 млрд рублей, добровольно возвращено 1,5 млрд рублей», – отметил Юрий Чиханчин. В системе гособоронзаказа удалось снизить количество фирм-однодневок примерно на 37 процентов, количество сомнительных операций примерно на 40 процентов, а в целом подозрительные операции сократились в гособоронзаказе в три раза, сказал он, отметив большую роль банков, работающих в этой сфере и, в первую очередь, Промсвязьбанк.