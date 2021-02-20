Почта, курьеры, медики и айтишники увеличили доходы в период пандемии

Аргументы Недели → Экономика 13+

20 февраля 2021, 15:42

За прошлый год самыми оплачиваемыми отраслями стали сфера услуг, здравоохранение и сектор информационных технологий. Согласно информации Росстата, зарплаты там росли в два раза быстрее инфляции. Наиболее востребованными оказались почтовая связь и услуги курьеров. У них зарплата в годовом выражении выросла более, чем на 17%. В ряде регионов курьеры на собственном авто зарабатывали в среднем 110 тыс. рублей в месяц. У работников здравоохранения прибавка за год составила порядка 14%. У айтишников данный показатель - 10%.



Наиболее пострадавшими отраслями являются общепит и гостиницы. Доходы их сотрудников сократились минимум на 6%. Сектор бытовых и туристических услуг находится в катастрофическом положении. Министр экономического развития Максим Решетников вынужден признать риск сокращения штатов в названых отраслях. Правительство прорабатывает вопросы о выделении им финансовой помощи.



Эксперты пока не спешат делать прогноз относительно лидера текущего года среди всех отраслей. Определённые успехи заметны в сфере фитнес-услуг и медицины. Остальным понадобиться не менее полугода, чтобы вернуться на докризисные показатели. Исследователи Высшей школы экономики заявили о стагнации сервисного сектора в ближайшие два года. Также многое зависит от интенсивности мутации коронавируса и доходов граждан.



