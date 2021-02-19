Несмотря на санкции, Россия покупает ценные бумаги США

Аргументы Недели → Экономика 13+

19 февраля 2021, 16:13

Министерство финансов США опубликовало сведения об объёмах вложений в американские ценные бумаги иностранными государствами. В частности, Россия совершила новую покупку, увеличив сумму до 6 миллиардов долларов.



По нашим меркам - это очень скромный показатель. В 2017 году объём инвестиций российского государства в американскую экономику составлял порядка 100 миллиардов долларов. Из-за введения санкций через год сумма уменьшилась в семь раз.



Экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров объясняет, что краткосрочные вложения не являются показателем изменения политического курса государства. Вложения делаются для стабилизации рынка. Чтобы исключить риски, Центробанк инвестирует активы по нескольким направлениям. Россия вкладывает средства в американские санкции не столько для получения выгоды, сколько в целях поиска стабильной площадки для нахождения своих активов.



Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков считает, что Россия пока не намерена вкладывать активы в высокорискованные инструменты, так как серьёзные проблемы испытывают даже развитые экономики. Финансовые рынки в результате пандемии оказались перегретыми, поэтому государственные бумаги США стали оптимальным направлением для России. Причём их доля в последнее время стремительно сокращается.



