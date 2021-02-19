Народный бюджет расходится с тратами правительства

Специалисты Высшей школы экономики провели опрос населения относительно бюджетных приоритетов граждан. Государство, по мнению россиян, должно больше выделять денег на строительство и развитие учреждений здравоохранения, повышение зарплат работникам бюджетной сферы.
Академики Вольного экономического общества заявляют, что в стране достаточно денег для улучшения жизни граждан. Однако их распределяют несправедливо. В период пандемии на здравоохранение должно выделяться намного больше средств, чем сейчас, например, 7% от ВВП, против существующих 4%, отметили специалисты.
Бюджетные предпочтения граждан существенно расходятся с представлениями властей относительно распределения доходов от продажи национальных богатств. На текущий год правительство выделило на здравоохранение на 11% меньше, чем в прошлом году. В докладе Вольного экономического общества указано, что финансирование антикризисных программ в России должно быть удвоено. Также большее внимание следовало бы уделить вопросам демографии. Для этого требуется доработать национальные проекты, увеличив их бюджет.
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