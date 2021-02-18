Почему следствие и суды не считают кражи топлива делом рук оргпреступности?

Аргументы Недели → Экономика 13+

18 февраля 2021, 16:50 Екатерина Иванова

В невзрачных цистернах, замаскированных поверху сеном или зерном, похищенную нефть транспортируют для перегонки на подпо

Какие еще нужны доказательства?

Пять фигурантов, которых удалось взять с поличным, получили обвинения в краже в особо крупном размере, совершенной группой лиц. Вполне ожидаемый результат по делу о врезках. Хотя воровство нефти и нефтепродуктов в России давно стало высокодоходным бизнесом для организованных преступных группировок, доказать факт совершения преступления именно в составе ОПГ следователи чаще всего не берутся. Это долго и трудоемко, да и в суде дело может развалиться в два счета. Как правило, преступникам вменяют рядовые статьи - кража или приготовление к ней.

Во время слушания уголовного дела в Гулькевичах стало понятно всем, что за преступлением скрывается ОПГ, деятельность которой до конца не раскрыта. Всем, но только не суду.

«Делец» получал как продавец

Как следует из материалов дела, арестованы два сторожа в ангаре, сливавшие нефть из нефтепровода. Работали посменно, в месяц каждому выходило по 30 тысяч рублей зарплаты плюс 1750 рублей в неделю на продукты. Такие доходы не то, что крупными не назовешь – на легальной работе платят больше. Пешки, да еще и из самых дешевых, на преступление пошли от безысходности.

Задачей сторожа было следить за тем, как нефть, идущая по шлангу из земли, наполняла цистерну в грузовике, спрятанном в ангаре. Наполнилась – сторож звонил координатору, тот присылал водителя и сырье куда-то увозили.

Арестовали оперативники и одного из шоферов. Тот по звонку довозил грузовик с цистерной, присыпанной зернами кукурузы, до кольцевой развязки и там его забирали неизвестные люди. Возвращали уже пустым, после чего порожняк доставлялся в ангар для нового налива. Получал по 2000 рублей за рейс.

Двое других обвиняемых – координаторы, нанимавшие людей, отслеживавшие перемещение нефти по дорогам, следившие за тем, чтобы на пути криминального трафика не помешали гаишники. Один из них все свалил на подельника, а тот – от дачи показаний отказался. Все. Круг замкнулся - только без ответа остался целый ряд вопросов. Кто является заказчиком врезки? Кто и на какие средства протянул два километра шланга высокого давления под землей, купил базу, технику и цистерну? Куда доставлялось топливо, кто его перерабатывал, продавал получившийся паленый бензин, мазут или дизтопливо? Кому реально шли криминальные доходы? Не сторожу же с водителем…

При этом ведь ясно как день, что почти за каждым воровством нефти всегда стоит организованная преступная группировка. Покупать технику для одной врезки накладно, если уж взял, целесообразно делать несколько, создавать сеть. Слитое необходимо переработать, легализовать, продать. Для этого требуются мини-НПЗ, склады, каналы легализации, «прикормленные» АЗС, где не будут задавать лишних вопросов. Чтобы преступный бизнес работал, нужно, чтобы на него вовремя «закрывали глаза» гаишники и другие полицейские, а попавшихся подельников «правильно» судили.

Через такие врезки в карманы топливной мафии уплывают сотни миллионов рублей ежегодно.

Коррупция, как и было сказано?

Почему же тогда следственный комитет и полиция не обнаруживают здесь «бандитской» составляющей? Почему суды не принимают доказательства действия ОПГ?

Возможно, ответ кроется в недавних разоблачениях СМИ - там уже не раз писали о том, что в рамках расследования топливных преступлений оперативники выходят на крупных полицейских чинов и даже депутатов!

Порой, как это было в Ленинградской области , замазанным криминальной нефтью оказывается руководство подразделений региональных структур МВД, которое как раз отвечало за поимку нефтяных воров! Коррупционность этого преступного бизнеса не вызывает сомнений. Несложно предположить, что остающиеся в тени «топливные бароны» могут и оплатить юристов для попавшихся «подчиненных», и «порешать» в судах все вопросы.

Воруйте на здоровье!

По подсчетам ущерб, причиняемый топливными ворами, составляет порядка 600 миллионов рублей в год. Но это только то, что удалось доказать. А вот, к примеру, рынок контрафактного топлива в России экспертами оценивается в $6 миллиардов долларов ежегодно! Бешенные криминальные деньги.

При этом шансы загреметь за решетку у топливного вора - максимум один к двадцати. Считайте сами. За три года в стране обнаружили порядка 600 криминальных врезок. Однако только каждое пятое дело дошло до суда, и реальные сроки получили чуть более полутора сотен фигурантов.

Даже если поймали, надолго за решетку попадают единицы. Многих преступников отпускают из зала суда с условным наказанием, то есть, без наказания в принципе. Большинство из них снова возвращается в криминальный бизнес. Некоторых ловят повторно и, вы не поверите – снова отпускают!

В результате мы имеем удручающую картину. Топливо воруют цистернами, правоохранительные органы не могут или не хотят полноценно «раскручивать» дела, законодательная система и судьи к преступникам, мягко говоря, снисходительны. То есть, создана полноценная кормушка для криминала с участием правоохранительных органов и властных структур на местах.

На топливные преступления мало кто обращает внимание, общественный резонанс по ним возникает редко. Это вам не кущевские кровавые разборки. Однако, если на топливные преступления по-прежнему будут закрывать глаза и забывать про диктатуру закона, ей на смену придет диктатура криминала. А значит, реальная власть перейдет в руки решал, которые будут заправлять по кущевским понятиям.