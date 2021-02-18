РМК занялась строительством многоэтажного жилья в Карабаше

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18 февраля 2021, 14:36 Андрей Зубанов

Фото предоставлено пресс-службой РМК

На инвестиции Русской медной компании в Карабаше был заложен новый жилой комплекс из трех трехэтажных домов. Многоэтажного строительства в Карабаше не велось уже 15 последних лет.

Комплекс «Медный» будет содержать 46 жилых квартир и ряд коммерческих помещений. На придомовой закрытой территории будет построена многофункциональная детская площадка. Настоящим украшением комплекса станет настоящий плавательный бассейн, со взрослыми и детскими ваннами, который позволит посещение ежедневно до 150 человек. Примечательно, что в новые квартиры будут заселяться сотрудники местного предприятия «Карабашмедь», которое входит в Группу РМК. Для большей доступности жилья работникам завода будут предоставлять льготную ипотеку. Осенью 2022 года жилой комплекс должен быть сдан в строй.

«Русская медная компания инвестировала в социальную сферу Карабаша уже порядка 2,2 млрд рублей. Результатом является то, что Карабаш с каждым годом становится ярче и интереснее. Сегодня дан старт новым проектам, которые сделают город ещё более привлекательным и комфортным», - так прокомментировала старт строительства Анна Шабарова, вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности РМК.