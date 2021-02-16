«Ъ»: в России предложили поднять цены на колбасу и сосиски

СМИ со ссылкой на представителей ритейлеров сообщили, что мясопереработчики обратились к торговым сетям с просьбой повысить закупочные цены на готовую продукцию на 10-15 процентов, включая колбасы и сосиски.
Производители объяснили свои требования подорожанием свинины и курицы. По словам одного из собеседников, в феврале 2020 года 1 кг тушки бройлера первой категории стоил 87–92 руб., а сегодня -134–138 руб., свинина на кости стоила 119 руб. за 1 кг, а сейчас также 134–138 руб.
При этом в Минсельхозе РФ пояснили, что из-за перенасыщения рынка в начале года цены на свинину и мясо птицы упали, поэтому причин повышать закупочные цены у мясопереработчиков нет.
Однако эксперт Альберт Давлеев считает, что рост цен на мясо птицы становится неизбежным из-за фиксированной стоимости на комбикорма - в среднем 18 тыс. руб. за тонну.
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